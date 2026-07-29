Харьков вернул в УПЛ лучшего голкипера позапрошлого сезона

Экс-вратарь Александрии Георгий Ермаков, выступавший в прошлом сезоне в составе Маккаби Хайфа, стал игроком Харькова.

О переходе 24-летнего голкипера украинский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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Новичок подписал с Харьковом контракт на четыре года и будет выступать под 1-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила почти три миллиона евро.

В минувшем сезоне украинский голкипер провел в составе Маккаби Хайфа во всех турнирах 37 матчей, в которых пропустил 45 голов, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В сезоне-2024/25 Ермаков играл за Александрию и стал с командой серебряным призером УПЛ, а также был признан лучшим вратарем чемпионата. В мае этого года он впервые был вызван в национальную сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Харьков также вернул в Украину защитника из МЛС.

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