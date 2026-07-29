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Усик назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Украинец спрогнозировал, в каком раунде поединок завершится.
Сегодня, 21:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз на бой двух своих бывших соперников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который планируют организовать в конце этого года.

Украинский боксер заявил, что считает фаворитом поединка Эй Джея, который сейчас работает с его командой.

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При этом украинец спрогнозировал, что Джошуа одержит досрочную победу в шестом раунде.

"Джошуа нокаутирует Фьюри в шестом раунде. Эй Джей попадет справа", - сказал Усик в комментарии All Out Fighting.

Ранее Джошуа подтвердил намерение драться с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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