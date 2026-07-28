"Думал, мы потеряли бой": Менеджер Фьюри оценил выступление Джошуа против Пренги

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о драматичной досрочной победе Энтони Джошуа над Кристианом Пренгой.

По словам представителя британского боксера, ему показалось, что планируемый бой с его подопечным оказался под угрозой после нокдаунов Эй Джея в поединке с албанцем.

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"Я был в шоке. Я был в большом шоке. Эдди Хирн вышел и сказал, что у Джошуа есть сердце и так далее, но это до тех пор, пока Энтони не окажется в ринге с большим Тайсоном Фьюри. Он сделан из другого теста.

Выступление Фьюри в бою против Мариуша Ваха было легким. В первом раунде поединка Джошуа против Пренги я думал, что мы потеряли этот бой. Слава богу, Джошуа поднялся и сделал то, что сделал", - сказал Браун в комментарии Seconds Out.

Напомним, что бой Фьюри и Джошуа планируют организовать под конец этого года.

Ранее Джошуа подтвердил намерение драться с Фьюри.

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