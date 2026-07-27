"Я думал, его карьера закончилась": Хирн - о драматичном бое Джошуа и Пренги

Также объяснил, как его клиент победил Пренгу.

Накануне состоялся бой между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой в Саудовской Аравии. Во время поединка британец дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде, однако сумел восстановиться и нокаутировал соперника во второй трёхминутке.

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Промоутер Джошуа Эдди Хирн признался, что после первого нокдауна всерьёз подумал о завершении карьеры своего подопечного. По его словам, Пренга выбросил огромное количество ударов в стартовом раунде, но быстро выдохся, передает The Stomping Ground.

Когда Эй‑Джей упал, я подумал, что его карьера подошла к концу. Чувак выбросил в стартовом раунде огромное количество ударов. У него нет опыта проведения таких поединков. Это однозначно должно было сказаться на нём. Да и у AJ просто невероятная ударная мощь. Он может свалить даже тогда, когда и сам на грани. Он из тех, кто умеет заканчивать бои одним ударом.

Также промоутер признался, что перед боем сомневался в выборе соперника, поскольку Пренга не считался бойцом элитного уровня. Однако, если Джошуа действительно хочет встретиться с Тайсоном Фьюри и вновь побороться за чемпионский титул, тогда он должен проходить таких оппонентов.

Ранее стало известно, сколько заработали Джошуа и Пренга за два раунда боя.

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