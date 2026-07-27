Пирло ответил на обвинения из-за сотрудничества с российским букмекером

Опроверг политическую подоплёку своей работы в ОАЭ.

Андреа Пирло выступил с заявлением на фоне обсуждений его связей с российским букмекером Fonbet.

По словам 47-летнего специалиста, он всегда соблюдал законы стран, в которых работал, и условия подписанных контрактов.

Пирло подчеркнул, что его сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet носило исключительно коммерческий и спортивный характер, написал он на своём официальном аккаунте в Instagram.

Он также отметил, что не следует придавать этому партнёрству политический смысл или приписывать ему взгляды, которых он никогда не высказывал.

К слову, Швайнштайгер назвал Гвардиолу виновным в упадке сборной Германии.

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