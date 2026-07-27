Пирло ответил на обвинения из-за сотрудничества с российским букмекером
Опроверг политическую подоплёку своей работы в ОАЭ.
Андреа Пирло выступил с заявлением на фоне обсуждений его связей с российским букмекером Fonbet.
По словам 47-летнего специалиста, он всегда соблюдал законы стран, в которых работал, и условия подписанных контрактов.
Пирло подчеркнул, что его сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet носило исключительно коммерческий и спортивный характер, написал он на своём официальном аккаунте в Instagram.
Он также отметил, что не следует придавать этому партнёрству политический смысл или приписывать ему взгляды, которых он никогда не высказывал.
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