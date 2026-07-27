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Футбол

Швайнштайгер назвал Гвардиолу виновным в упадке сборной Германии

Раскрыл главную причину провалов немцев.
Сегодня, 11:22       Автор: Валентина Чорноштан
Бастиан Швайнштайгер / Getty Images
Бастиан Швайнштайгер / Getty Images

Бастиан Швайнштайгер назвал одну из возможных причин неудачного выступления сборной Германии на крупных турнирах в последние годы.

По мнению бывшего полузащитника национальной команды, на немецкий футбол слишком сильно повлияла игровая философия Пепа Гвардиолы, который с 2013 по 2016 год возглавлял Баварию.

Приводят слова Швайнштайгера из Mundo Deportivo, после выхода в полуфинал Евро‑2016 лучшим результатом Германии на чемпионатах Европы стал выход в 1/8 финала Евро‑2020, где команда уступила Англии со счётом 0:2.

На мой взгляд, мы слишком сильно попали под влияние философии Гвардиолы. До этого сборная Германии на протяжении многих лет стабильно доходила как минимум до полуфинала.

Тем временем назначение нового наставника другой сборной, которая переживает кризис, может сорваться из‑за российского букмекера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бастиан Швайнштайгер Пеп Гвардиола сборная Германии по футболу

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