Бастиан Швайнштайгер назвал одну из возможных причин неудачного выступления сборной Германии на крупных турнирах в последние годы.

По мнению бывшего полузащитника национальной команды, на немецкий футбол слишком сильно повлияла игровая философия Пепа Гвардиолы, который с 2013 по 2016 год возглавлял Баварию.

Приводят слова Швайнштайгера из Mundo Deportivo, после выхода в полуфинал Евро‑2016 лучшим результатом Германии на чемпионатах Европы стал выход в 1/8 финала Евро‑2020, где команда уступила Англии со счётом 0:2.

На мой взгляд, мы слишком сильно попали под влияние философии Гвардиолы. До этого сборная Германии на протяжении многих лет стабильно доходила как минимум до полуфинала.

Тем временем назначение нового наставника другой сборной, которая переживает кризис, может сорваться из‑за российского букмекера.

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