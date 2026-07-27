Новичок Филадельфии вставил трейд-кикер 15% в контракт
Леброн Джеймс получил особое условие в новом контракте с Филадельфией.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, соглашение 41-летнего баскетболиста включает 15-процентный трейд-кикер. Напомним, что у него заключено двухлетнее соглашение общей стоимостью 8 миллионов долларов.
LeBron James has officially signed his two-year, $8 million contract with the Philadelphia 76ers with a player option -- plus a full 15% trade kicker, per sources. https://t.co/mXZspfkTug— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026
Эта опция предусматривает дополнительную выплату игроку в случае его обмена в другую команду.
Таким образом, если Сиксерс решат обменять Джеймса, он получит бонус, предусмотренный контрактом.
Ранее своим переходом Леброн установил финансовый рекорд НБА.
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