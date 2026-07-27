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Баскетбол

Новичок Филадельфии вставил трейд-кикер 15% в контракт

Леброн получит бонус при обмене.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс получил особое условие в новом контракте с Филадельфией.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, соглашение 41-летнего баскетболиста включает 15-процентный трейд-кикер. Напомним, что у него заключено двухлетнее соглашение общей стоимостью 8 миллионов долларов.

Эта опция предусматривает дополнительную выплату игроку в случае его обмена в другую команду.

Таким образом, если Сиксерс решат обменять Джеймса, он получит бонус, предусмотренный контрактом.

Ранее своим переходом Леброн установил финансовый рекорд НБА.

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