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Баскетбол

Леброн установил рекорд НБА по сокращению зарплаты

Его зарплата упала в 13 раз.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс установил рекорд НБА по сокращению зарплаты, сообщает HoopsHype.

В новом сезоне форвард будет получать в Филадельфии 3,88 млн долларов.

Тем самым на 48,75 млн меньше, чем в прошлом сезоне в составе Лейкерс, где его зарплата составляла 52,63 млн долларов.

Напомним, что прежний рекорд принадлежал Расселлу Уэстбруку, который сократил зарплату на 43,2 млн долларов.

Ранее стало известно, кто стал главным фактором в переходе Леброна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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