Леброн установил рекорд НБА по сокращению зарплаты

Его зарплата упала в 13 раз.

Леброн Джеймс установил рекорд НБА по сокращению зарплаты, сообщает HoopsHype.

В новом сезоне форвард будет получать в Филадельфии 3,88 млн долларов.

Тем самым на 48,75 млн меньше, чем в прошлом сезоне в составе Лейкерс, где его зарплата составляла 52,63 млн долларов.

Напомним, что прежний рекорд принадлежал Расселлу Уэстбруку, который сократил зарплату на 43,2 млн долларов.

Ранее стало известно, кто стал главным фактором в переходе Леброна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!