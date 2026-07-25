Экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа
Бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах близок к переходу в Бешикташ на правах свободного агента.
По информации инсайдера Николо Скиры, 34-летний египтянин и турецкий клуб достигли принципиальной договоренности по контракту до лета 2027 года.
Mohamed #Salah is getting closer to #Besiktas as a free agent. Agreement in principle for a contract until 2027 (12M/year) + option for 2028. Coach #Italiano is pushing hard to convince Salah to join Besiktas, which are confident to finalize the deal in the next days. #transfers https://t.co/o0xs4XXyXo— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026
Добавим, что ранее Бешикташ сообщал на своей странице в Х, что переход Салаха является слухом.
Однако по данным инсайдера, Мохамед завершит сделку в ближайшие дни, и в переходе форварда лично заинтересован новый главный тренер команды Винченцо Итальяно.
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