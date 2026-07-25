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Экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа

Подпишет Мохамеда Салаха в ближайшие дни.
Сегодня, 11:15       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах близок к переходу в Бешикташ на правах свободного агента.

По информации инсайдера Николо Скиры, 34-летний египтянин и турецкий клуб достигли принципиальной договоренности по контракту до лета 2027 года.

Добавим, что ранее Бешикташ сообщал на своей странице в Х, что переход Салаха является слухом.

Однако по данным инсайдера, Мохамед завершит сделку в ближайшие дни, и в переходе форварда лично заинтересован новый главный тренер команды Винченцо Итальяно.

Тем временем Жозе Моуринью разрушил трансфер лучшего игрока чемпионата мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Мохамед Салах

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