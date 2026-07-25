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Автоспорт

Хэмилтон подвёл итоги пятничных заездов на Гран-при Венгрии

Рассказал, что мешало Феррари в первый день практики.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии, отметив позитивное начало уик-энда для Феррари, передаёт Formula Passion.

Условия были непростыми: ветер заметно осложнял ситуацию, а на некоторых участках трассы обнаружилось много неровностей.

По словам Хэмилтона, во второй практике болид работал лучше, а команда добилась хорошего прогресса в перерыве между сессиями. При этом в некоторых аспектах Феррари всё ещё необходимо прибавить.

Также он добавил, что вечером команда проанализирует собранные данные и продолжит работать над улучшением баланса машины. Хэмилтон надеется, что в субботу Феррари сможет прибавить в скорости.

К слову, на Хунгароринге переименовали повороты в честь известных пилотов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хемилтон

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