Леклер сделал неожиданное заявление перед Гран-при Венгрии

Пилот Феррари Шарль Леклер оценил шансы команды на успех в предстоящем Гран-при Венгрии.

По мнению монегаска, характеристики трассы должны лучше подойти болиду Феррари. Он отметил, что сильными сторонами команды могут стать баланс в поворотах и сцепление с трассой.

Монегаск подчеркнул, что для успеха Феррари важно не выйти за пределы рабочего диапазона машины и максимально эффективно использовать её потенциал.

Однако при этом Леклер считает Мерседес главным фаворитом этапа, особенно в квалификации, пишет AutoRacer.

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