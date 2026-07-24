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Автоспорт

Леклер сделал неожиданное заявление перед Гран-при Венгрии

Сделал пессимистичный прогноз.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер оценил шансы команды на успех в предстоящем Гран-при Венгрии.

По мнению монегаска, характеристики трассы должны лучше подойти болиду Феррари. Он отметил, что сильными сторонами команды могут стать баланс в поворотах и сцепление с трассой.

Монегаск подчеркнул, что для успеха Феррари важно не выйти за пределы рабочего диапазона машины и максимально эффективно использовать её потенциал.

Однако при этом Леклер считает Мерседес главным фаворитом этапа, особенно в квалификации, пишет AutoRacer.

Ранее Ферстаппен жёстко ответил на вопросы об уходе из Ред Булл.

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