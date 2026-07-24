Фулхэм потерял надежду подписать воспитанника Реала

Моуринью принял решение сохранить Гонсало Гарсию в Реале.

Фулхэм прекратил работу над трансфером нападающего Реала Гонсало Гарсии, сообщает журналист Низаар Кинселла.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер лондонского клуба Альваро Арбелоа хотел воссоединиться с форвардом, которого тренировал в Реале во второй половине прошлого сезона.

Однако новый наставник мадридцев Жозе Моуринью рассчитывает сохранить 21-летнего испанца в составе команды и не рассматривает даже отправку игрока в аренду.

Ранее Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на чемпионате мира, несмотря на всего один забитый мяч.

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