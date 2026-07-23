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Футбол

Испанский гранд предложит контракт Родри

Мадридцы уже согласуют личные условия с игроком.
Сегодня, 19:24       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Реал хочет подписать Родри за 60 млн евро и предложить ему контракт до 2030 года.

Испанский гранд заинтересован в трансфере полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри, сообщает L’Équipe.

Мадридский клуб рассчитывает договориться о переходе 30-летнего хавбека за сумму не более 60 млн евро.

Сейчас "сливочные" работают над согласованием личных условий и готовы предложить игроку контракт до лета 2030 года.

К слову, Ливерпуль главный претендент на вингера ПСЖ.

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