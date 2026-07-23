Талантливый аргентинец покинет Европу

Атлетико решил продать Тьяго Альмаду, пишет AS.

Напомним, что 25-летний аргентинец еще пару лет назад считался большим талантом, но не оправдал надежд.

В Европе Альмада успел поиграть за Лион, а затем его выкупил Атлетико. Однако в команде Симеоне хавбек не сумел закрепиться.

В 40 матчах прошедщего сезона Альмада отметился четырьмя голами и двумя ассистами. Атлетико решил вернуть деньги и согласился продать аргентинца Фламенго за 27 млн евро.

На текущий момент клубы согласовывают последние детали, но сам трансфер не вызывает сомнений.

Ранее также Арсенал официально объявил о переходе греческого вингера.

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