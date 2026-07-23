iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал официально подписал результативного вингера

Христос Цолис подписал долгосрочный контракт.
Сегодня, 17:52       Автор: Андрей Безуглый
Христос Цолис / arsenal.com
Христос Цолис / arsenal.com

Арсенал официально объявил о трансфере Христоса Цолиса.

24-летний вингер, по слухам, обошелся лондонскому клубу в 40 млн евро.

Грек подписал с Арсеналом долгосрочный контракт, однако его детали не раскрываются.

Напомним, что в прошлом сезоне Христос Цолис провел 52 матча, отлившись 22 голами и 29 ассистами. Что и привлекло внимание европейских клубов.

Ранее также Барселона официально представила своего нового вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Норвегия подает официальную жалобу на Трампа и ФИФА Норвегия подает официальную жалобу на Трампа и ФИФА
Ливерпуль продлил контракт с вратарём Ливерпуль продлил контракт с вратарём
Хавбек Барселоны пропустит старт сезона Хавбек Барселоны пропустит старт сезона
Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги Европы, Полесье и ЛНЗ стартуют в отборе Лиги конференций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с ПАОК в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

ЧМ-202620:34
Норвегия подает официальную жалобу на Трампа и ФИФА
Европа20:08
Ливерпуль продлил контракт с вратарём
Европа20:07
Хавбек Барселоны пропустит старт сезона
Другие страны19:51
Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание
Европа19:24
Испанский гранд предложит контракт Родри
Европа19:22
Талантливый аргентинец покинет Европу
Европа18:55
Известно, сколько Милан заплатит Модричу за продление соглашения
Формула 118:35
Мерседес исправил проблему на болиде Расселла
Европа18:32
Сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити
Формула 118:09
Феррари модернизировали "Макарену"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK