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Автоспорт

Уильямс проводит масштабные перестановки

Джеймс Урвин уходит с поста гоночного инженера Албона.
Сегодня, 17:18       Автор: Валентина Чорноштан
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Уильямс планирует провести изменения в инженерном составе команды перед сезоном‑2027. Об этом сообщает GPblog.

А именно, гоночный инженер Алекса Албона Джеймс Урвин, работающий с пилотом с 2023 года, получит новую должность и больше не будет непосредственно работать в боксах на трассе.

Решение связано с желанием специалиста улучшить баланс между работой и личной жизнью. При этом Уильямс намерен сохранить Урвина в своей структуре.

Кто заменит его на позиции гоночного инженера Албона, пока неизвестно. Команда также рассматривает кандидатов на несколько других ключевых должностей.

К слову, Ред Булл хочет вернуться к идее с подвижным антикрылом.

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