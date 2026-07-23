Уильямс проводит масштабные перестановки

Уильямс планирует провести изменения в инженерном составе команды перед сезоном‑2027. Об этом сообщает GPblog.

А именно, гоночный инженер Алекса Албона Джеймс Урвин, работающий с пилотом с 2023 года, получит новую должность и больше не будет непосредственно работать в боксах на трассе.

Решение связано с желанием специалиста улучшить баланс между работой и личной жизнью. При этом Уильямс намерен сохранить Урвина в своей структуре.

Кто заменит его на позиции гоночного инженера Албона, пока неизвестно. Команда также рассматривает кандидатов на несколько других ключевых должностей.

К слову, Ред Булл хочет вернуться к идее с подвижным антикрылом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!