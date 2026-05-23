iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Болиды Уильямса и Астон Мартин попали в аварию на первой практике

Неудачный старт уик-энда для Албона и Алонсо.
Сегодня, 07:58       Автор: Валентина Чорноштан
Болид Алекса Албона / Getty Images
Болид Алекса Албона / Getty Images

В пятницу, 23 мая, прошли первая практика и квалификация к спринту, который пройдёт в субботу в 19:00.

Во время практики пилот Уильямса Алекс Албон попал в аварию и повредил болид, задев стену на выходе из 6-го поворота.

Добавим, что инженеры не смогли устранить все повреждения, из-за чего представитель Таиланда был вынужден пропустить квалификационную сессию.

Ещё один гонщик, пострадавший в первый гоночный день, - Фернандо Алонсо. Он врезался в барьеры в конце первого сегмента квалификации к спринту на Гран-при Канады, болид получил существенные повреждения.

К слову, полный порядок старта пилотов в предстоящем спринте можно узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Фернандо Алонсо Астон Мартин Алекс Албон

Статьи по теме

Пилот Астон Мартин установил новый рекорд Формулы-1 Пилот Астон Мартин установил новый рекорд Формулы-1
Инженер Хонды рассказал о проблемах болида Астон Мартин Инженер Хонды рассказал о проблемах болида Астон Мартин
Уильямс готовит большое обновление к Гран-при Майами Уильямс готовит большое обновление к Гран-при Майами
Алонсо пропустит первую практику в Сузуке. В чем причина? Алонсо пропустит первую практику в Сузуке. В чем причина?

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: кубок Германии, матчи УПЛ и Ла Лиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
Плей-офф НБА: Тандер вернул преимущество в серии выиграв у Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Формула 110:54
Рейсинг Буллз оштрафована на более чем 25 тысяч евро
НБА10:23
Скамейка Тандер установила исторический рекорд
Европа09:52
Травматичный защитник продлил контракт с Барсой с понижением зарплаты
Бокс09:32
"Он опасен": Усик жёстко осадил тех, кто ждал проходного поединка
Бокс09:30
Александр Усик — Рико Верховен: анонс боя
НХЛ09:03
Кубок Стэнли: Вегас снова берет вверх в серии с Колорадо
НХЛ09:01
Плей-офф НХЛ: Колорадо проиграл Вегасу
НБА08:47
Плей-офф НБА: Тандер вернул преимущество в серии выиграв у Сан-Антонио
НБА08:42
Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Оклахоме
Европа08:40
Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK