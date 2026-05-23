Болиды Уильямса и Астон Мартин попали в аварию на первой практике

Неудачный старт уик-энда для Албона и Алонсо.

В пятницу, 23 мая, прошли первая практика и квалификация к спринту, который пройдёт в субботу в 19:00.

Во время практики пилот Уильямса Алекс Албон попал в аварию и повредил болид, задев стену на выходе из 6-го поворота.

Добавим, что инженеры не смогли устранить все повреждения, из-за чего представитель Таиланда был вынужден пропустить квалификационную сессию.

Ещё один гонщик, пострадавший в первый гоночный день, - Фернандо Алонсо. Он врезался в барьеры в конце первого сегмента квалификации к спринту на Гран-при Канады, болид получил существенные повреждения.

