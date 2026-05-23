Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Оклахоме
В ночь на субботу, 23 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 22 мая
Сан-Антонио – Оклахома-Сити – 108:123 (31:26, 20:32, 33:37, 24:28)
Счет в серии – 1-2
Сан-Антонио: Вембаньяма (26), Васселл (20 + 7 подборов), Фокс (15 + 7 подборов + 6 передач), Касл (14 + 7 передач), Шемпени (10) – стартовый состав; Харпер (6), К. Джонсон (5), Корнет (4), Брайант (3), Олиник (3), Пламли (2), Бийомбо (0), Маклафлин (0), Уотерс (0), Барнс (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26 + 12 передач), Холмгрен (14), Хартенштайн (5 + 8 подборов), Митчелл (2), Дорт (0) – стартовый состав; Маккейн (24), Джейлин Уильямс (18), Карузо (15), Уоллес (11), К. Уильямс (5), Джо (3), Виггинс (0), Топич (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!