Модрич готов сыграть вопреки перелому

Полузащитник Милана Лука Модрич выразил желание сыграть против Кальяри.

Напомним, что хорват получил двойной перелом скуловой кости в матче против Ювентуса в результате столкновения головами с Мануэлем Локателли в верховой борьбе за мяч.

Медицинский штаб "россонери" сообщил, что 40-летний игрок вряд ли уже сыграет в Серии А, однако Модрич хочет помочь своей команде в матче против Кальяри.

Отмечается, что Лука может выйти на матч 38-го тура чемпионата Италии в защитной маске, в ней же он будет выступать и на предстоящем чемпионате мира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

К слову, у ключевого игрока сборной Аргентины перелом пальца.

