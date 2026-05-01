Милан хочет приобрести звездного бразильца

Заинтересованные в трансфере нападающего Арсенала.
Сегодня, 14:31       Автор: Валентина Чорноштан
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, Милан хочет подписать этим летом форварда Арсенала.

Речь идёт о Габриэле Жезусе, "россонери" рассматривают бразильца как звезду и лидера своего атакующего состава на следующий сезон, если Рафаэл Леау захочет уйти.

В свою очередь Арсенал не против дать "зелёный свет" на переход, ведь стремится держать в составе молодых котоые делают результат на поле, а Жезус в последние сезоны сдал в результативности в топ матчах.

В этом сезоне в АПЛ нападающий сумел отметиться всего двумя голами в 12 матчах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, его цена составляет 20 миллионов евро.

Тем временем Ханс Флик согласовал контракт с Барселоной.

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

