Милан хочет приобрести звездного бразильца

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, Милан хочет подписать этим летом форварда Арсенала.

Речь идёт о Габриэле Жезусе, "россонери" рассматривают бразильца как звезду и лидера своего атакующего состава на следующий сезон, если Рафаэл Леау захочет уйти.

В свою очередь Арсенал не против дать "зелёный свет" на переход, ведь стремится держать в составе молодых котоые делают результат на поле, а Жезус в последние сезоны сдал в результативности в топ матчах.

В этом сезоне в АПЛ нападающий сумел отметиться всего двумя голами в 12 матчах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, его цена составляет 20 миллионов евро.

Тем временем Ханс Флик согласовал контракт с Барселоной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!