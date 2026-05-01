iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стивен Джеррард может стать тренером аутсайдера АПЛ

Бернли готовит перестройку перед новым сезоном.
Сегодня, 13:34       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Бернли / Getty Images

Бернли готовится отправиться в Чемпионшип в следующем сезоне и, тем самым, подыскивает себе нового тренера.

Боссы бордовых уволили Скотта Паркера с должности главного тренера после того, как их команда оказалась в конце турнирной таблицы АПЛ. Сейчас клуб возглавляет ассистент Паркера Майк Джексон.

Как сообщает TEAMtalk, руководство команды пыталось связаться с нынешним тренером сборной Уэльса Крейгом Беллами. Он уже тренировал Бернли до того, как ему на смену пришёл Венсан Компани.

Теперь главным кандидатом является Стивен Джеррард. Источник добавляет, что переговоры с экс-игроком Ливерпуля находятся на начальной стадии, однако руководство бордовых уверено, что англичанин согласится работать с их клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли Стивен Джеррард

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK