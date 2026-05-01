Стивен Джеррард может стать тренером аутсайдера АПЛ

Бернли готовится отправиться в Чемпионшип в следующем сезоне и, тем самым, подыскивает себе нового тренера.

Боссы бордовых уволили Скотта Паркера с должности главного тренера после того, как их команда оказалась в конце турнирной таблицы АПЛ. Сейчас клуб возглавляет ассистент Паркера Майк Джексон.

Как сообщает TEAMtalk, руководство команды пыталось связаться с нынешним тренером сборной Уэльса Крейгом Беллами. Он уже тренировал Бернли до того, как ему на смену пришёл Венсан Компани.

Теперь главным кандидатом является Стивен Джеррард. Источник добавляет, что переговоры с экс-игроком Ливерпуля находятся на начальной стадии, однако руководство бордовых уверено, что англичанин согласится работать с их клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!