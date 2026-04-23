Бернли - Манчестер Сити 0:1: обзор матча и результат игры 22.04.2026

Гол Холанда принес "горожанам" минимальную победу над аутсайдером чемпионата.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити обыграл Бернли / Getty Images

В среду, 22 апреля, Манчестер Сити встречался в гостях с Бернли в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги.

Команде Хосепа Гвардиолы хватило одного гола, чтобы справиться с аутсайдером чемпионата, а эта минимальная победа вывела "горожан" на вершину турнирной таблицы.

Определяющим в противостоянии стал гол, который Манчестер Сити забил еще в дебюте встречи. На пятой минуте Жереми Доку от центральной линии отдал на ход Эрлингу Холанду, а норвежский форвард убежал от защитников, сблизился с голкипером и пробил в правый нижний угол ворот

Манчестер Сити с 70 очками поднялся на первую строчку в АПЛ, опередив по дополнительным показателям Арсенал, у которого также на счету 70 баллов. Бернли с 20 пунктами остался на предпоследнем 19-м месте и потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Статистика матча Бернли - Манчестер Сити 34-го тура чемпионата Англии

Бернли - Манчестер Сити 0:1

Гол: Холанд, 5

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 3.15
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 9 - 28
Удары в створ: 1 - 9
Угловые: 3 - 11
Фолы: 10 - 12

Бернли: Дубравка - Уокер, Экдаль, Хамфрис (Флорентину, 82), Эстев, Хартман - Чауна (Фостер, 71), Уорд-Прауз, Лоран (Эдвардс, 87), Энтони (Трезор, 87) - Флемминг (Броя, 82).

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Хусанов, Геи, Аит-Нури (Гонсалес, 65) - Силва, О'Райли - Сэменьо (Савиньо, 65), Шерки, Доку - Холанд.

