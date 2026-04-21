Холанд - о стычке с Габриэлом: "Это был эпизод на удаление"

Объяснил, почему не стал падать после столкновения с игроком Арсенала.

В матче 33-го тура АПЛ Ман Сити - Арсенал лидеры команд столкнулись в стычке: на 83-й минуте игры Габриэл запрыгнул Холанду на спину и повис на ней, в результате чего оба упали на газон.

Позже бразилец и норвежец уперлись друг в друга лбами, Габриэл попытался боднуть Холанда головой, однако арбитр показал обоим игрокам по желтой карточке.

После инцидента Эрлинг поделился с журналистами произошедшим в матче.

Думаю, что это был эпизод на красную карточку, и большинство из вас согласится, что Габриэлу показали бы красную, если бы я упал. Но я бы ни за что этого не сделал, потому что отец учил меня всегда держаться на ногах. Так и случилось: я устоял и получил за это желтую карточку.

Тем временем Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока после дисциплинарного нарушения бельгийца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!