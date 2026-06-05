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Футбол

Инсайдер: Бешикташ нанял одного из лучших тренеров Серии А

Винченцо Итальяно отправился покорять Турцию.
Сегодня, 14:07       Автор: Валентина Чорноштан
Винченцо Итальяно / Getty Images
Винченцо Итальяно / Getty Images

Бешикташ близок к назначению Винченцо Итальяно на пост главного тренера.

Об этом сообщили сразу два известных инсайдера Никола Скира и Фабрицио Романо, как они передают, стамбульский клуб уже достиг с итальянским специалистом договорённости.

Она предполагает, что будущее соглашение будет рассчитано до июня 2028 года, а также включит опцию продления ещё на один сезон, а именно до лета 2029.

Помимо этого, инсайдерам стало известно, что Винченцо Итальяно будет получать на посту наставника Бешикташа 5 миллионов евро в год.

Тем временем экс-тренер Реала может поработать в клубе Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Винченцо Итальяно

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