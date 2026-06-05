Инсайдер: Бешикташ нанял одного из лучших тренеров Серии А
Бешикташ близок к назначению Винченцо Итальяно на пост главного тренера.
Об этом сообщили сразу два известных инсайдера Никола Скира и Фабрицио Романо, как они передают, стамбульский клуб уже достиг с итальянским специалистом договорённости.
⚪️⚫️🦅 Vincenzo Italiano lands in Istanbul today at 3pm to sign as new Besiktas coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026
Deal done until June 2028 with former Bologna manager, ready for a new chapter. pic.twitter.com/EDVCiRX0xq
Она предполагает, что будущее соглашение будет рассчитано до июня 2028 года, а также включит опцию продления ещё на один сезон, а именно до лета 2029.
Помимо этого, инсайдерам стало известно, что Винченцо Итальяно будет получать на посту наставника Бешикташа 5 миллионов евро в год.
Vincenzo #Italiano is one step away to sign for #Besiktas as new coach. Contract until 2028 (€5M/year) with the option for 2029. #transfers https://t.co/RB7TMcMHFz— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2026
Тем временем экс-тренер Реала может поработать в клубе Бундеслиги.
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