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Футбол

Кака вынес жёсткий приговор сборной Бразилии после вылета с ЧМ

Считает, что сборная нуждается в полной перестройке.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Кака / Getty Images
Кака / Getty Images

Легендарный бывший полузащитник сборной Бразилии Кака прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира.

Напомним, что бразильцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала от Норвегии со счётом 2:1.

По мнению экс-футболиста, Бразилия сейчас отстаёт от ведущих футбольных сборных. Кака считает, что стране необходимо использовать ближайшие четыре года для построения долгосрочного проекта, который будет включать и развитие молодёжного футбола.

"Нам нужно вернуть ДНК бразильского футбола", — отметил Кака.

К слову, чемпионат мира‑2030 расширят до более чем 60 сборных.

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