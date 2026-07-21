Кака вынес жёсткий приговор сборной Бразилии после вылета с ЧМ
Легендарный бывший полузащитник сборной Бразилии Кака прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира.
Напомним, что бразильцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала от Норвегии со счётом 2:1.
По мнению экс-футболиста, Бразилия сейчас отстаёт от ведущих футбольных сборных. Кака считает, что стране необходимо использовать ближайшие четыре года для построения долгосрочного проекта, который будет включать и развитие молодёжного футбола.
"Нам нужно вернуть ДНК бразильского футбола", — отметил Кака.
🚨🗣 𝗡𝗘𝗪: Kaka on Brazilian football: "We're falling behind."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 20, 2026
"We have 4 years until the next World Cup, and we need to think a lot about regenerating a project for Brazilian football."
"These World Cup moments are giving these signs that we're falling behind... We need to… pic.twitter.com/e06xGHzs6N
К слову, чемпионат мира‑2030 расширят до более чем 60 сборных.
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