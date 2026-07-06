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Футбол

Бразилия повторила результат 1990 года

Не вышла в четвертьфинал впервые за 36 лет.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сборная Бразилии впервые за 36 лет завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала.

Напомним, что накануне подопечные Карло Анчелотти  уступили норвежцам в рамках 1/8 финала чемпионата мира со счётом 1:2.

Отметим, что последний раз бразильцы вылетали на этой стадии ещё на чемпионате мира 1990 года в Италии. После этого они неизменно доходили как минимум до четвертьфинала.

На турнирах 2006, 2010, 2018 и 2022 годов они завершали выступление в 1/4 финала, в 1994 и 2002 годах выигрывали трофей, а в 1998‑м финишировали вторыми.

К слову, ранее Роналду сделал громкое заявление о своём будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии по футболу

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