Бразилия повторила результат 1990 года
Сборная Бразилии впервые за 36 лет завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала.
Напомним, что накануне подопечные Карло Анчелотти уступили норвежцам в рамках 1/8 финала чемпионата мира со счётом 1:2.
Отметим, что последний раз бразильцы вылетали на этой стадии ещё на чемпионате мира 1990 года в Италии. После этого они неизменно доходили как минимум до четвертьфинала.
1990 - Le Brésil a été éliminé avant les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990 (0-1 v Argentine en 8e de finale), mettant fin à une série de huit qualifications consécutives pour ce tour. Adeus. #BRENOR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4vq1Ce6atU— OptaJean (@OptaJean) July 5, 2026
На турнирах 2006, 2010, 2018 и 2022 годов они завершали выступление в 1/4 финала, в 1994 и 2002 годах выигрывали трофей, а в 1998‑м финишировали вторыми.
К слову, ранее Роналду сделал громкое заявление о своём будущем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!