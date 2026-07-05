Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт

Макс не сможет стать вторым в зачете до летней паузы.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен может разорвать контракт с командой.

Напомним, что у гонщика есть пункт в контракте, благодаря которому он может разорвать соглашение с "быками", если к летней паузе будет ниже второго места в личном зачете.

В Сильверстоуне Макс не завершил гонку и не заработал очков, тем самым лишившись математическизх шансов стать вторым к перерыву.

На текущий момент у нидерландца 76 очков (7-е место), а у идущего вторым Джорджа Расселла -154.

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