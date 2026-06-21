Четырёхкратный чемпион дал совет Антонелли

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен высоко оценил выступления лидера зачёта, пилота Мерседес, Кими Антонелли.

По словам Ферстаппена, Антонелли впечатляет своей стабильностью и зрелостью, особенно учитывая его возраст. Нидерландец отдельно отметил победу итальянца в Монако, подчеркнув, что справляться с давлением на такой трассе непросто даже опытным гонщикам.

Я просто рад за него, рад, что у него всё получается. Конечно, он большой талант. Я это знал. Я знал, что он будет выступать таким образом. В дебютный сезон ты неизбежно будешь допускать ошибки, но тут дело в том, какие выводы ты из этого сделаешь.

Ферстаппен также заявил, что Антонелли не стоит ориентироваться на других и пытаться кому‑то подражать. Чемпион считает, что успех приходит тогда, когда спортсмен идёт собственным путём и остаётся верен себе.

Тем временем необычное Гран‑при может вернуться в календарь Формулы‑1, уже создана комиссия по развитию автоспорта.

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