iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Первый товарищеский матч на сборах "бело-синие" завершили вничью.
Сегодня, 20:22       Автор: Игорь Мищук
Динамо и Славия сыграли вничью / ФК Динамо Киев
Динамо и Славия сыграли вничью / ФК Динамо Киев

В субботу, 20 июня, Динамо провело свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Игоря Костюка в спарринге стал действующий чемпион Чехии пражская Славия, с которой "бело-синие" разошлись миром 1:1.

Читай также: Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации

Чешская команда открыла счет уже в дебюте встречи усилиями Самуэля Пиколона, который на четвертой минуте замкнул подачу со штрафного.

Отыграться динамовцы смогли только под конец матча. На 86-й минуте Валентин Рубчинский разрезающей передачей из глубины вывел на ворота Назара Волошина, который переиграл голкипера.

Динамо - Славия 1:1

Голы: Волошин, 86 - Пиколон, 4

Динамо (первый тайм): Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко (Тиаре, 31), Дубинчак, Лонвейк, Рубчинский, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро.

Динамо (второй тайм): Ольховый, Дикий, Захарченко (Гусев, 67), Тиаре, Коробов, Малыш, Осипенко (Рубчинский, 74), Буяльский, Торрес, Волошин, Герич.

Славия (первый тайм): Маркович, Конечный, Галинский, Боржил, Глоссоа, Райноха, Лабик, Канте, Новак, Пиколон, Колишек.

Славия (второй тайм): Резек, Камара, Влчек, Мбоджи, Исифе, Качор, Елинек, Яворчек, Аяоси, Когоут, Мубарак.

Напомним, на сборах в Австрии у Динамо запланировано еще четыре спарринга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Славия Прага

Статьи по теме

Эпицентр вернул в Динамо арендованного Супрягу Эпицентр вернул в Динамо арендованного Супрягу
Полесье выкупило арендованного у Динамо вингера Полесье выкупило арендованного у Динамо вингера
Защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы Защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы
Динамо объявило о возвращении польского легионера Динамо объявило о возвращении польского легионера

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
просмотров

Последние новости

Украина20:50
Шахтер объявил о подписании бразильского легионера
Украина20:22
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Украина18:59
Эпицентр вернул в Динамо арендованного Супрягу
Другие страны18:32
Экс-звезда Манчестер Юнайтед станет одноклубником Месси
Украина17:48
Полесье выкупило арендованного у Динамо вингера
Формула 114:53
Стало известно, какой Гран-при получит спринт в 2027 году
Европа14:37
Моуринью заблокировал трансфер ключевого игрока Реала
НБА14:18
Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана, вместо Янниса
Формула 113:49
Раскрылись детали пакета обновлений Астон Мартин
ЧМ-202613:20
Вингер Бразилии рискует пропустить оставшиеся матчи сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK