Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
В субботу, 20 июня, Динамо провело свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Игоря Костюка в спарринге стал действующий чемпион Чехии пражская Славия, с которой "бело-синие" разошлись миром 1:1.
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Чешская команда открыла счет уже в дебюте встречи усилиями Самуэля Пиколона, который на четвертой минуте замкнул подачу со штрафного.
Отыграться динамовцы смогли только под конец матча. На 86-й минуте Валентин Рубчинский разрезающей передачей из глубины вывел на ворота Назара Волошина, который переиграл голкипера.
Динамо - Славия 1:1
Голы: Волошин, 86 - Пиколон, 4
Динамо (первый тайм): Суркис, Гусев, Биловар, Захарченко (Тиаре, 31), Дубинчак, Лонвейк, Рубчинский, Пихаленок, Огундана, Редушко, Герреро.
Динамо (второй тайм): Ольховый, Дикий, Захарченко (Гусев, 67), Тиаре, Коробов, Малыш, Осипенко (Рубчинский, 74), Буяльский, Торрес, Волошин, Герич.
Славия (первый тайм): Маркович, Конечный, Галинский, Боржил, Глоссоа, Райноха, Лабик, Канте, Новак, Пиколон, Колишек.
Славия (второй тайм): Резек, Камара, Влчек, Мбоджи, Исифе, Качор, Елинек, Яворчек, Аяоси, Когоут, Мубарак.
Напомним, на сборах в Австрии у Динамо запланировано еще четыре спарринга.
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