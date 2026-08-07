Костюк уверенно преодолела третий раунд турнира в Торонто

Украинка Марта Костюк (WTA №11) одержала победу в матче третьего круга на турнире WTA 1000 в Торонто.

На пути в 1/8 финала соревнований в Канаде украинская теннисистка встречалась с американкой Мэдисон Киз (WTA №23) и обыграла соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

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Матч продолжался 1 час 17 минут. Костюк за игру один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток, а украинка одержала первую победу над американкой.

WTA 1000, Торонто, Канада

Третий круг

Марта Костюк (Украина) - Мэдисон Киз (США) 6:3, 6:1

За выход в четвертьфинал турнира в Торонто Костюк поборется с полячкой Игой Швентек.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина проиграла в первом раунде "тысячника" в Торонто.

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