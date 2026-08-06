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Футбол

Тоттенхэм сумел сохранить одного из лидеров команды

Микки ван де Вен подпишет новый контракт.
Вчера, 23:42       Автор: Андрей Безуглый
Микки ван де Вен / Getty Images
Микки ван де Вен / Getty Images

Защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен все же останется в клубе, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что этим летом нидерландец привлек внимание ряда клубов, включая, например, Ливерпуль и Барселону.

Однако в итоге Тоттенхэм сумел убедить игрока остаться. В ближайшее время ван де вен подпишет новый контракт.

Как утверждает инсайдер, ключевую роль в сохранении защитника сыграл Роберто де Дзерби, который лично пообещал игроку ключевую роль.

Ранее также сообщалось, что Реал продлил контракт со своей звездой.

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