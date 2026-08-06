FA отозвала свою поддержку Инфантино

В Англии не стали терпеть функционера.

Футбольная ассоциация Англии (FA) отказались от поддержки Джанни Инфантино.

Организация уже отправила в ФИФА письмо, в котором объявила, что не поддержит текущего президента.

Напомним, что УЕФА заявил, что просто отказа от идеи продажи ЧМ недостаточно, так как Инфантино утратил доверие.

Союз попросил всех своих членов отозвать письма с поддержкой функционера. Первым это сделал Уэльс.

Ранее также сообщалось, что ФИФА подержала своего президента.

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