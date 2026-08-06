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Футбол

Реал после длительных переговоров продлил контракт с Винисиусом

Бразильский вингер подписал новый долгосрочный договор с мадридским клубом.
Вчера, 21:30       Автор: Игорь Мищук
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Реал заключил новый контракт с одним из своих ключевых игроков Винисиусом Жуниором.

О продлении договора с 26-летним футболистом "сливочные" объявили на своем официальном сайте.

Новый контракт бразильского вингера будет рассчитан до лета 2032 года. Предыдущее соглашение с игроком истекало в июне 2027 года.

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Финансовые детали договора не разглашаются, но, по информации СМИ, мадридский клуб согласился увеличить заработную плату бразильца до 24 миллионов евро в год без учета бонусов. Переговоры о заключении новой сделки стороны вели на протяжении 18 месяцев.

Напомним, что Винисиус выступает за Реал с 2018 года. Всего в составе "сливочных" он провел 375 матчей, в которых отличился 128 голами и 85 результатиынми передачами.

Вместе с мадридским клубом бразилец трижды становился чемпионом, завоевал Кубок и три Суперкубка Испании, а также выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два Клубных чемпионата мира и Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что Реал завершил подписание вингера Лейпцига Яна Диоманде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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