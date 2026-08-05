Реал согласовал впечатляющую сумму трансфера вингера Лейпцига

Немецкий клуб гарантировано получит за Яна Диоманде 125 миллионов евро.

Реал в ближайшее время должен оформить переход вингера Лейпцига и сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде.

Мадридский клуб уже согласовал окончательную сумму трансфера и схему выплат за 19-летнего футболиста.

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Как сообщает Sky Sport Germany, Лейпциг гарантировано получит за ивуарийского вингера 125 миллионов евро. Также еще 15 миллионов евро предусмотрены в сделке в качестве бонусов.

При этом отмечается, что 10 миллионов евро из этих потенциальных дополнительных выплат являются реалистичной частью бонусов, тогда как еще 5 миллионов евро - труднодостижимой.

Также на этом переходе заработает предыдущий клуб игрока Леганес, который получит около 5% от трансферной суммы.

На данный момент сторонам осталось уладить последние формальности, чтобы окончательно закрыть сделку.

Напомним, что в минувшем сезоне Диоманде провел за Лейпциг во всех турнирах 36 матчей, отличившись 13 голами и десятью ассистами.

В составе сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира-2026 вингер сыграл четыре поединка, записав на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Реал поставил ультиматум Винисиусу Жуниору.

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