Заря объявила о возвращении опытного украинского полузащитника

Владлен Юрченко второй раз в карьере пополнил состав луганской команды.

Бывший полузащитник Байера и ряда украинских клубов Владлен Юрченко вернулся в Зарю.

О переходе 32-летнего футболиста сообщает официальный сайт "черно-белых".

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Детали сделки не уточняются, однако, по данным Transfermarkt, украинский полузащитник присоединился к луганскому клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до июня 2027 года.

Юрченко ранее уже выступал за Зарю с 2019 по 2021 год. Всего в составе "черно-белых" хавбек провел 68 матчей, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

Последним клубом Юрченко был Харьков (бывший Металлист 1925), к которому он присоединился в январе 2024 года. За харьковскую команду полузащитник провел 41 поединок, отличившись 11 забитыми мячами и восемью ассистами. При этом в прошлом сезоне он не сыграл ни одного официального матча.

Напомним, что в новом сезоне УПЛ Заря стартовала с победы 2:0 над Колосом.

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