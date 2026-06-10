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Бывший игрок Шахтера и Зари объявил о завершении карьеры

Андрей Тотовицкий решил прекратить выступления в 33 года.
Сегодня, 20:29       Автор: Игорь Мищук
Андрей Тотовицкий / Getty Images
Андрей Тотовицкий / Getty Images

Украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий объявил о завершении профессиональной карьеры.

33-летний футболист объяснил свое решение прекратить выступления травмами и поблагодарил клубы, за которые выступал.

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"Я официально завершаю свою профессиональную футбольную карьеру. Трудное, но логичное решение, если учитывать, что последние шесть лет я больше лечился, чем играл.

Поэтому в этом посте просто хочется поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении всей моей карьеры: партнеров по команде, тренеров, работников клубов, болельщиков и, конечно, мою семью.

Спасибо ФК Шахтер, ФК Мариуполь, ФК Заря, ФК Кортрейк, ФК Десна, ФК Колос, ФК Кудривка", - написал Тотовицкий в Instagram.

Тотовицкий с марта 2026 года выступал за аматорский клуб Маяк Сарны, а первую часть сезона провел в Кудривке.

В составе Шахтера полузащитник трижды становился чемпионом Украины, а также завоевал Кубок Украины.

Также на счету Тотовицкого 11 матчей и семь голов за молодежную сборную Украины.

Напомним, ранее Шахтер объявил о переходе из Динамо защитника Александра Караваева.

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