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Караваев объяснил свое решение перейти из Динамо в Шахтер

Украинский защитник поделился ожиданиями от нового этапа карьеры.
Сегодня, 19:47       Автор: Игорь Мищук
Александр Караваев / ФК Шахтер Донецк
Александр Караваев / ФК Шахтер Донецк

Защитник Александр Караваев прокомментировал свое переход из Динамо в Шахтер.

34-летний футболист поделился впечатлениями от возвращения в стан "горняков" и рассказал, почему решил покинуть киевский клуб.

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"Я бы не сказал, что это такой трудный этап, но это новый этап, новая страница в моей, как говорится, книге. Конечно, все привыкли, что я играл за Динамо, но я - воспитанник Шахтера. И так получилось, что через много-много лет возвращаюсь в клуб. Полагаю, это сильная и интересная история в моей карьере.

Год назад точно не мог представить, что стану игроком Шахтера. Возможно, когда я еще играл в Заре и ходил по арендам, то надеялся, что вернусь из аренды и буду полезен Шахтеру. Но получилось так, что меня купило Динамо, я выступал за Динамо. Когда играл в Академии Шахтера и выпускался из нее, то были уже такие мысли, что есть шансы зацепиться, сыграть за первую команду - ездил на сборы, но в официальном матче так и не вышел. А потом таких мыслей уже меньше и меньше было. Но для меня это показатель: когда команда, являющаяся чемпионом страны, делает тебе предложение усилить ее состав, я считаю, что это был сильный труд и что все это замечается.

Почему решил присоединиться к Шахтеру? Ключевое - это уже когда в ходе прошлого сезона я очень мало играл. Потому и принял такое решение. Я очень уважаю болельщиков Динамо, потому что они семь лет за меня болели. И, конечно, я очень уважаю болельщиков Шахтера, ведь был воспитанником клуба. Здесь обо мне никогда ничего плохого никто не говорил.

Я всегда говорил, что знаю свои возможности и силы, знаю, что я могу помочь. Конечно, буду помогать опытом: у Шахтера очень молодая команда, и когда буду нужен, а я уверен, что буду нужен, буду выходить и показывать все своей игрой", - приводит слова Караваева официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее защитник Шахтера Ефим Конопля официально стал игроком клуба Бундеслиги.

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