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Усик посетит боксерское шоу Джошуа - Пренга

Украинский экс-чемпион прибыл на вечер бокса в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 19:45       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет присутствовать на вечере бокса в Саудовской Аравии, который состоится в субботу, 25 июля.

Главным событием боксерского шоу в Джидде станет поединок британского экс-чемпиона супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа против албанца Кристиана Пренги.

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Также в андеркарде выступит украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк, встретившись в своем втором бою на профессиональном ринге с французским полутяжеловесом Ленни Патрашем.

Напомним, ранее состоялась процедура взвешивания перед боем Джошуа - Пренга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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