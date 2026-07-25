Усик посетит боксерское шоу Джошуа - Пренга

Украинский экс-чемпион прибыл на вечер бокса в Саудовскую Аравию.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет присутствовать на вечере бокса в Саудовской Аравии, который состоится в субботу, 25 июля.

Главным событием боксерского шоу в Джидде станет поединок британского экс-чемпиона супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа против албанца Кристиана Пренги.

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Также в андеркарде выступит украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк, встретившись в своем втором бою на профессиональном ринге с французским полутяжеловесом Ленни Патрашем.

USYK IS HERE 🤩



Oleksandr Usyk arrives to be ringside to support Anthony Joshua against Kristian Prenga 🤝#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/c3F0fBJ7Tc — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Напомним, ранее состоялась процедура взвешивания перед боем Джошуа - Пренга.

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