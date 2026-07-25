Фьюри жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом

Также о тяжёлом тренировочном лагере и возвращении.

Тайсон Фьюри после победы над Мариушем Вахом рассказал о планах на будущее.

Британец заявил, что после 10-недельного тренировочного лагеря хочет вернуться домой и восстановиться, передаёт журнал The Ring.

При этом Фьюри надеется уже на следующей неделе подписать контракт на долгожданный бой с Энтони Джошуа. Добавим, что место проведения поединка до сих пор неизвестно.

Также британец отметил, что хочет оставаться активным, поскольку за последние два года провёл всего один бой.

Тем временем стали известны результаты взвешивания боя Джошуа – Пренга.

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