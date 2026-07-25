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Футбол

Манчестер Сити хочет подписать португальского вингера

Мареска хочет воссоединиться с Педро Нето.
Сегодня, 10:46       Автор: Валентина Чорноштан
Педро Нето / Getty Images
Педро Нето / Getty Images

Манчестер Сити рассматривает вингера Челси Педро Нето в качестве одного из кандидатов на усиление атаки.

По данным Daily Mail, интерес к 26-летнему португальцу у "горожан" возник ещё до его перехода из Вулверхэмптона в Челси.

К тому же Нето хорошо знаком новому главному тренеру Сити Энцо Мареске, с которым он ранее работал в лондонском клубе.

Также манчестерский клуб рассматривает Ибрагима Мбайе из ПСЖ, и считают, что этот игрок поможет усилить фланг атаки, что связано с возможным уходом Савиньо.

К слову, Моуринью разрушил трансфер лучшего игрока чемпионата мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Энцо Мареска

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