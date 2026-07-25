МОК отказался расследовать связи Инфантино с Трампом

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет расследовать президента ФИФА Джанни Инфантино из‑за его отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что во время чемпионата мира ФИФА отменила автоматическую дисквалификацию на один матч для нападающего сборной США Фоларина Балогуна после красной карточки на Мундиале. Незадолго до этого Трамп заявил, что лично просил Инфантино пересмотреть решение.

Однако жалобу, поданную правозащитной организацией FairSquare, Комиссия по этике МОК отклонила, решив, что дело не входит в её юрисдикцию. Об этом сообщает ESPN.

Добавим, что FairSquare также требовала расследовать публичную поддержку Инфантино политики Трампа и вручение американскому президенту "Премии мира ФИФА".

Ранее Норвегия также собиралась подавать официальную жалобу на Трампа и ФИФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!