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Автоспорт

Расселл: Феррари подтвердили наши опасения

Скудерия опережает остальных.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл оценил итоги двух практик на Гран-при Венгрии.

Напомним, что оба раза зачет возглавили пилоты Феррари.

По словам Расселла, Мерседес предполагал, что соперники будут сильнее на Хунгароринге и оказался прав. По крайней мере, болид пилота снова исправно функционирует.

Думаю, сегодня в Феррари подтвердили наши опасения. Именно они находятся впереди всех. Базовый темп нашего болида в этот уик-энд выглядит не так хорошо, как было в Сильверстоуне или Спа. Но я уверен в нашей команде, у нас есть потенциал для прогресса.

Решили ли мы проблему с распределением энергии в двигателе на моем болиде? Да, сегодня я вообще об этом не вспоминал – здорово, что хоть эту проблему мы устранили. С другой стороны, даже если бы проблема не исчезла, с учетом характера этой трассы она бы вряд ли была сильно заметна. Так что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы продемонстрировать максимально высокий темп в гонке

С расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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