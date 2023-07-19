Гран-при Венгрии: расписание и результаты

В Будапеште пройдет двенадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Первый Гран-при Венгрии состоялся в 1936 году в центре Будапешта. Однако следующие 50 лет венгерская гонка не проводилась, пока в 1986 году она не вернулась, но уже на специально построенном под Формулу 1 Хунгароринге.

Трасса претерпела два изменения конфигурации. В нынешней спецификации трек находится с 2003 года.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (8 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (11).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 70 кругов (306 663 м). Длина одного круга составляет 4 381 м.

Конфигурация Хунгароринга

Напомним, что именно на этом этапе дебютирует экспериментальный формат квалификации с привязкой комплектов шин к сегментам.

Суть заключается в том, что вместо привычных 13 комплектов резины пилоты получат 11. В первом сегменте квалификации они будут использовать только хард, во втором - мидиум, в третьем - софт.

Расписание и результаты заездов Гран-при Венгрии-2023

Пятница, 21 июля

14:30 - первая практика

18:00 - вторая практика

Суббота, 22 июля

13:30 - третья практика

17:00 - квалификация

Воскресенье, 23 июля

16:00 - Гран-при Венгрии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.