Гран-при Венгрии: расписание и результаты
В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).
Трасса и статистика
Первый Гран-при Венгрии состоялся в 1936 году в центре Будапешта. Однако следующие 50 лет венгерская гонка не проводилась, пока в 1986 году она не вернулась, но уже на специально построенном под Формулу 1 Хунгароринге.
Трасса претерпела два изменения конфигурации. В нынешней спецификации трек находится с 2003 года.
Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (8 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (11).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 70 кругов (306 663 м). Длина одного круга составляет 4 381 м.
Напомним, что именно на этом этапе дебютирует экспериментальный формат квалификации с привязкой комплектов шин к сегментам.
Суть заключается в том, что вместо привычных 13 комплектов резины пилоты получат 11. В первом сегменте квалификации они будут использовать только хард, во втором - мидиум, в третьем - софт.
Расписание и результаты заездов Гран-при Венгрии-2023
Пятница, 21 июля
- 14:30 - первая практика
- 18:00 - вторая практика
Суббота, 22 июля
- 13:30 - третья практика
- 17:00 - квалификация
Воскресенье, 23 июля
- 16:00 - Гран-при Венгрии
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.