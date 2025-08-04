Ферстаппен прервал многолетнюю серию доминирования в системе Ред Булл

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен занял 9-е место по итогам Гран-при Венгрии. Четырехкратный чемпион мира впервые за четыре года уступил гонщику дочерней команды австрийской конюшни.

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон финишировал в Будапеште восьмым. В последний раз Ферстаппен пропустил вперед кого-то из второй команды в сезоне-2021. На том же Гран-при Венгрии его опередили Пьер Гасли и Юки Цунода из Альфа Таури.

В нынешнем сезоне нидерландец одержал 2 победы. В общей сложности он набрал 187 очков и идет третьим в общем зачете. Ферстаппен пытается конкурировать с гонщиками Макларен Ландо Норрисом (275 пунктов) и Оскаром Пиастри (284).

Напомним, пилот Феррари Льюис Хэмилтон пообещал улучшить результаты во второй части сезона-2025.

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