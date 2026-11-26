В четверг, 26 ноября, Олимпиакос принимал дома Милан.

Гости с первых минут начали играть во владении, предоставив Олимпиакосу только шансы пользоваться контратаками. И именно грекам повезло в итоге.

Спустя полчаса после стартового свистка Меньян отправил мяч в собственные ворота. А со стартом второго тайма Олимпиакос удвоил преимущество.

Но не надолго. Уже через пару минут Хатчинсон отыграл один мяч, а затем Сиссе сравнял счет. Еще через десять минут Милан впервые вышел вперед, а в концовке матча Морейра довел счет до разгромного.

Статистика матча Олимпиакос - Милан пятого тура Лиги Европы

Олимпиакос - Милан 2:4

Голы: Меньян (автогол), 31, Силва, 49 - Хатчинсон, 56, Сиссе, 63, Пулишич, 71, Морейра, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 2.25

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 18 - 12

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 6 - 1

Фолы: 13 - 15

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