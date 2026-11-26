Милан добыл волевую победу над Олимпиакосом
В четверг, 26 ноября, Олимпиакос принимал дома Милан.
Гости с первых минут начали играть во владении, предоставив Олимпиакосу только шансы пользоваться контратаками. И именно грекам повезло в итоге.
Спустя полчаса после стартового свистка Меньян отправил мяч в собственные ворота. А со стартом второго тайма Олимпиакос удвоил преимущество.
Но не надолго. Уже через пару минут Хатчинсон отыграл один мяч, а затем Сиссе сравнял счет. Еще через десять минут Милан впервые вышел вперед, а в концовке матча Морейра довел счет до разгромного.
Статистика матча Олимпиакос - Милан пятого тура Лиги Европы
Олимпиакос - Милан 2:4
Голы: Меньян (автогол), 31, Силва, 49 - Хатчинсон, 56, Сиссе, 63, Пулишич, 71, Морейра, 90+5
Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 2.25
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 18 - 12
Удары в створ: 5 - 6
Угловые: 6 - 1
Фолы: 13 - 15
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