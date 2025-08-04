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"Не сбрасывайте меня со счетов": Хэмилтон пообещал перезапустить сезон

Семикратный чемпион мира не набрал очков в Будапеште.
Сегодня, 00:22       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон финишировал на 12-й строчке на Гран-при Венгрии. Британец подытожил последний этап перед летней паузой, сообщает официальный сайт конюшни.

"Это были непростые выходные, так что нам нужно двигаться дальше. Мы не смогли достичь того прогресса, на который надеялись, но я благодарен всем в команде за приложенные усилия в течение этого уикенда.

Теперь нас ждет перерыв. Я воспользуюсь этим временем, чтобы перезагрузиться, зарядиться энергией и вернуться еще сильнее. Я пока не набрал желаемую форму, но борьба еще не завершена – не сбрасывайте меня со счетов", – заявил Хэмилтон.

В нынешнем сезоне британский гонщик набрал 109 очков и в общем зачете пилотов идет шестым. Он выиграл спринт в Шанхае и стал третьим в коротком заезде в Майами. Тем не менее, в основных гонках Хэмилтон не поднимался выше 4-го места (трижды).

Напомним, британец Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии за рулем Макларен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон

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