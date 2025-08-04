"Не сбрасывайте меня со счетов": Хэмилтон пообещал перезапустить сезон

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон финишировал на 12-й строчке на Гран-при Венгрии. Британец подытожил последний этап перед летней паузой, сообщает официальный сайт конюшни.

"Это были непростые выходные, так что нам нужно двигаться дальше. Мы не смогли достичь того прогресса, на который надеялись, но я благодарен всем в команде за приложенные усилия в течение этого уикенда.

Теперь нас ждет перерыв. Я воспользуюсь этим временем, чтобы перезагрузиться, зарядиться энергией и вернуться еще сильнее. Я пока не набрал желаемую форму, но борьба еще не завершена – не сбрасывайте меня со счетов", – заявил Хэмилтон.

В нынешнем сезоне британский гонщик набрал 109 очков и в общем зачете пилотов идет шестым. Он выиграл спринт в Шанхае и стал третьим в коротком заезде в Майами. Тем не менее, в основных гонках Хэмилтон не поднимался выше 4-го места (трижды).

Напомним, британец Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии за рулем Макларен.

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