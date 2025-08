Норрис выиграл очень жаркий Гран-при Венгрии-2025

В воскресенье, 3 августа, прошел Гран-при Венгрии.

Напомним, что по итогам квалификации с поул-позиции стартовал пилот Феррари Шарль Леклер. С пит-летйн стартовал только Юки Цунода, которому заменили элементы силовой установки.

Charles Leclerc leads the drivers off on the formation lap 👉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/O3J42xQNYa — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Старт оказался очень жарким. Норрис пошел в агрессивную атаку на партнера, но Пиастри успешно защитился и отбросил Ландо на две позиции вниз.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN HUNGARY!!!



Leclerc leads in Turn 1 followed by Piastri but Norris has dropped back to fifth #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/DdsDj3P0AF — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

К 10-му кругу пелотон стабилизировался. Основная борьба была между Норрисом и Расселлом за третью строчку, а на всех остальных участках трассы пилоты ехали просто в своем темпе.

Шарль Леклер уверенно держал лидерство, вынудив Макларен пойти на ранний пит-стоп ради андерката. Однако в итоге идея провалилась, Пиастри выиграл лишь секунду у монегаска.

He can!



Leclerc keeps the net lead of the race 💪#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/VR0iF4hb2H — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

После первых пит-стопов Расселл вынужден был снова биться за четвертую строчку с Алонсо, что чуть не привело к аварии. Болиды пилотов соприкоснулись, но без урона.

LAP 25/70



Russell and Alonso make contact on the run down to Turn 2 😮



Doesn't look like there's any damage 🔍#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/rZRiBEgxJR — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Вскоре еще более опасный момент создал Макс Ферстаппен, который очень агрессивно атаковал Хэмилтона и вынудил британца покинуть пределы трассы. Но, к счастью, снова обошлось без аварии.

LAP 30/70



Hamilton has to run wide as Verstappen goes on the charge at Turn 4 - that was close! 😰



Verstappen up to P11 ⬆️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/sz0q57Nrpu — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

К 35-му кругу главной интригой гонки стало противостояние Леклера и Пиастри. Однако позади них также был и Ландо Норрис, выбравший стратегию с одним пит-стопом.

Однако вскоре Леклер ушел на пит-стоп, оставив впереди бороться Макларены с Мерседес. У Пиастри появилась возможность попытаться оторваться от партнера перед последним пит-стопом.

LAP 41/70



Leclerc pits, and it's another fast stop by Ferrari 💪



He comes back out in P4. Piastri assumes the lead#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/BvxqVOxCQl — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Спустя пять кругов ушел на пит-стоп и Оскар Пиастри, и наконец окончательно определилось, как будет выглядеть борьба за победу. Лидером стал Норрис, на старом харде, за ним Леклер на свежем харде, и Пастри замкнул тройку на свежем харде.

LAP 46/70



Piastri in for his second pit stop of the day. He's back out on track in P3 behind Leclerc and Norris, who now leads



Can Norris hold on for the win? #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/oywwdYNbES — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

На 50-м круге произошел первый сход. У Оливера Бермэна возникли проблемы с болидом, и пилот Хаас был вунжден заехать в боксы и завершить гонку. А вслед за этим Пиастри уже догнал и с первой попытки прошел Леклера.

LAP 51/70



Piastri reels in Leclerc and goes P2



He's got 19 laps to chase down his team mate for the win!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/WHTvmn3otZ — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

За 10 кругов до финиша на трассе оставились три самых интересных вопроса. Догонит ли Пиастри Норриса, кто возьмет третье место - Леклер или Расселл, а также удержиться ли Антонелли в топ-10. Но уже довольно быстро в очень грубой борьбе Мерседес все же добрался до подиума. В итоге Леклер еще и получил штраф за свои действия.

LAP 62/70



Leclerc didn't give it up easily but Russell has got through - they almost touch in the run down to Turn 1 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/dMyDp09P41 — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

А на 63-м круге Пиастри наконец догнал Норриса, и между пилотами Макларен началась долгожданная дуэль.

LAP 63/70



And now we turn to the McLarens 🍿



Piastri is 1.5 seconds behind Norris in the battle for the lead ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Q8RG6b8INe — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Последние три круга были очень жаркими, однако Пиастри сумел провести лишь одну неудачную атаку, и подарил своему партнеру победу на Гран-при Венгрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!