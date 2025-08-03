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Автоспорт

Норрис выиграл очень жаркий Гран-при Венгрии-2025

Пилот Макларен сумел исправить неудачный для себя уикэнд.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Венгрии / Getty Images
Гран-при Венгрии / Getty Images

В воскресенье, 3 августа, прошел Гран-при Венгрии.

Напомним, что по итогам квалификации с поул-позиции стартовал пилот Феррари Шарль Леклер. С пит-летйн стартовал только Юки Цунода, которому заменили элементы силовой установки.

Старт оказался очень жарким. Норрис пошел в агрессивную атаку на партнера, но Пиастри успешно защитился и отбросил Ландо на две позиции вниз.

К 10-му кругу пелотон стабилизировался. Основная борьба была между Норрисом и Расселлом за третью строчку, а на всех остальных участках трассы пилоты ехали просто в своем темпе.

Шарль Леклер уверенно держал лидерство, вынудив Макларен пойти на ранний пит-стоп ради андерката. Однако в итоге идея провалилась, Пиастри выиграл лишь секунду у монегаска.

После первых пит-стопов Расселл вынужден был снова биться за четвертую строчку с Алонсо, что чуть не привело к аварии. Болиды пилотов соприкоснулись, но без урона.

Вскоре еще более опасный момент создал Макс Ферстаппен, который очень агрессивно атаковал Хэмилтона и вынудил британца покинуть пределы трассы. Но, к счастью, снова обошлось без аварии.

К 35-му кругу главной интригой гонки стало противостояние Леклера и Пиастри. Однако позади них также был и Ландо Норрис, выбравший стратегию с одним пит-стопом.

Однако вскоре Леклер ушел на пит-стоп, оставив впереди бороться Макларены с Мерседес. У Пиастри появилась возможность попытаться оторваться от партнера перед последним пит-стопом.

Спустя пять кругов ушел на пит-стоп и Оскар Пиастри, и наконец окончательно определилось, как будет выглядеть борьба за победу. Лидером стал Норрис, на старом харде, за ним Леклер на свежем харде, и Пастри замкнул тройку на свежем харде.

На 50-м круге произошел первый сход. У Оливера Бермэна возникли проблемы с болидом, и пилот Хаас был вунжден заехать в боксы и завершить гонку. А вслед за этим Пиастри уже догнал и с первой попытки прошел Леклера.

За 10 кругов до финиша на трассе оставились три самых интересных вопроса. Догонит ли Пиастри Норриса, кто возьмет третье место - Леклер или Расселл, а также удержиться ли Антонелли в топ-10. Но уже довольно быстро в очень грубой борьбе Мерседес все же добрался до подиума. В итоге Леклер еще и получил штраф за свои действия.

А на 63-м круге Пиастри наконец догнал Норриса, и между пилотами Макларен началась долгожданная дуэль.

Последние три круга были очень жаркими, однако Пиастри сумел провести лишь одну неудачную атаку, и подарил своему партнеру победу на Гран-при Венгрии.

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