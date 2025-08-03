"Я был просто пассажиром": Леклер объяснил потерю подиума в Будапеште

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал результат Гран-при Венгрии. Причиной падения гонщика на 4-е место стала поломка шасси, сообщает Sky Sports.

"Совершенно очевидно, что во время гонки, оценивая ситуацию из кокпита, я не располагал всей информацией о состоянии болида. Теперь я ее имею. Как оказалось, у меня возникли проблемы с шасси, начиная с 40-го круга. С этого момента я был просто пассажиром и вообще ничего не мог сделать. Находясь за рулем болида, я был невероятно разочарован происходящим – и считал, что проблема связана со сделанным командой до гонки выбором. Но это оказалось не так. В то же время меня все равно не покидает чувство разочарования, поскольку в этом году мы имели один шанс выиграть гонку, сегодня, и ориентировочно к 40-му кругу у нас был отличный темп. А потом, к финишу, мы отстали от лидеров на 45 секунд", – рассказал Леклер.

Монегаск на старте удержал первую позицию от посягательств пилота Макларен Оскара Пиастри. Гонщик Феррари остался впереди австралийца и после первой волны пит-стопов. Но потом пропустил и его, и Джорджа Расселла из Мерседес.

Напомним, британец Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии за рулем Макларен.

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