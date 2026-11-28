Главный тренер Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино прокомментировал разгромное домашнее поражение от Брентфорда со счетом 0:4 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

Для аргентинского специалиста эта встреча стала первой на посту наставника манкунианцев на Олд Траффорд» После очередной неудачи тренер признал, что работа по возвращению команды на прежний уровень оказалась непростой задачей.

"Нам нужно продолжать проверять себя, совершенствоваться и работать. Мы не можем останавливаться. Необходимо пересматривать видео, анализировать ошибки и давать игрокам инструменты для прогресса. Сейчас сложный период. Когда уверенность находится на низком уровне, подобное может происходить. Мы пропустили после первого же удара соперника в створ ворот. Игрокам было очень тяжело отреагировать на это. Они старались, им небезразлична судьба команды. Это самое главное. Нам нужно пережить эту боль, повысить требования к себе и сделать все возможное, чтобы стать лучше. Мы должны держаться вместе и сохранять спокойствие. Наша ответственность – изменить нынешнюю ситуацию", – заявил наставник.

Также Почеттино подчеркнул, что не собирается искать виноватых среди футболистов и намерен продолжать поддерживать команду, несмотря на неудачные результаты.

По словам тренера, одного имени и богатой истории Манчестер Юнайтед недостаточно для побед – команде необходимо стабильно превосходить соперников на футбольном поле.

Отметим, что МЮ потерпели второе подряд поражение в АПЛ со счетом 0:4. Ранее команда с таким же результатом уступила Ливерпулю.

После 12 туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. Безвыигрышная серия клуба в Премьер-лиге достигла десяти матчей.

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