Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк не попал в заявку команды на поединок 12-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер лондонцев Кит Эндрюс сообщил, что футболист получил повреждение.

В клубе рассчитывали на его восстановление к матчу, но украинец не успел набрать необходимую форму.

Вместо Ярмолюка с первых минут на поле вышел Мамаду Сангаре. Наставник Брентфорда выразил уверенность, что полузащитник сможет справиться с возложенными на него задачами.

В сезоне-2026/27 Ярмолюк сыграл 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, Интер Майами с Месси вылетел из плей-офф МЛС.

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